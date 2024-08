Pausa caffè sempre più amara | Lo spettro dell’aumento a 2 euro? Noi proveremo a bloccare i prezzi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) Caro-. Sorseggiare unal bar è un rito irrinunciabile per molti italiani che in futuro potrebbe avere un sapore un po’ più amaro. A far scattare l’allarme le dichiarazioni di Cristina Scocchia, amministratrice delegata di Illy, secondo la quale i rialzi della materia prima potrebbero portare, già a partire da settembre, a un aumento del costo della tazzina difino a 2. Attualmente, a Pisa, la tanto amatacosta in media 1,20, prezzo che secondo Massimo Cerri, titolare di ‘Bar Centro’ in piazza Garibaldi, "potrebbe aumentare lievemente nel prossimo autunno, di circa 10 centesimi". "Dall’inizio dell’anno abbiamo avuto già due rincari della materia prima - continua -. Per un po’ ci facciamo carico di questi aumenti, ma poi diventa dura".