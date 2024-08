Paralimpiadi i protagonisti maceratesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Macerata, 27 agosto 2024 – Ci saranno cinque atleti marchigiani, di cui quattro, nella spedizione azzurra alledi Parigi 2024, al via da domani. A caccia di medaglie, il ciclista Giorgio Farroni (fabrianese originario di San Severino), veterano dei Giochi paralimpici per le corse in linea e a cronometro; la civitanovese d’adozione Assunta Legnante, campionessa del lancio del disco e del getto del peso; Michele Massa, fiorettista e spadista di Monte San Pietrangeli; la recanatese Federica Sileoni, stella del paradressage, e il mezzofondista di Montecassiano Dieng Ndiaga.