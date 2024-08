Pallanuoto Cambio gestore alla piscina di Chiaravalle

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 27 agosto 2024) L’annuncio del presidente Traini, ora il club sta lavorando per trovare la soluzione giusta e ripartire per la prossima stagione JESI, 27 agosto 2024 – Ladicambiama la Jesina proverà a trovare la soluzione giusta per dare continuità al suo progetto L’annuncio del presidente del club leoncello ‘Gigio’ Traini: “Siamo arrivati ai saluti. Lacomunale diha cambiatoed io, a nome di tutti i soci, voglio ringraziare la Co.Ge.Pi. e tutto il suo staff per la cordialità e la disponibilità avuta nei confronti della Jesinain questi anni, in cui ci siamo trasferiti da Jesi. Saremo sempre gratiCo.Ge.Pi.