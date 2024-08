Only Murders in the Building Meryl Streep ribadisce | Io e Martin Short siamo solo amici

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 27 agosto 2024) Le due star di Hollywood sono al centro dei rumor su una presunta relazione romantica. Il portavoce diha nuovamente smentito le voci su una storia d'amore che sarebbe in corso tra l'attrice e la sua co-star inin the. Le speculazioni sulla presunta liaison sono tornate in auge qualche giorno fa.sono comparsi insieme sul red carpet della première della nuova stagione diin the, e sono stati avvistati mentre si tenevano per mano al party successivo organizzato da Paramount. Vecchiazia Le due star si sono presentate insieme all'evento, mano nella mano, come ha fatto notare un insider