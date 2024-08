MotoGP Di Giannantonio | Sto meglio aspetto l’ok dei medici

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 agosto 2024) “È stata una settimana molto impegnativa tra check, allenamenti e fisioterapia. Ho recuperato, mi sento, ma non so esattamente quali saranno le sensazioni in sella. Ho fatto tutto il possibile per tornare quanto prima esolo l’ultimo controllo, giovedì prossimo, per avere il via libera”. Fabio Di, costretto a rinunciare al Gp d’Austria per una brutta caduta nelle libere del venerdì, conta di poter tornare in pista nel Gp di Aragon. Il pilota Ducati del Tean VR46 ha riportato in Austria la dislocazione della spalla sinistra dopo un impatto ad altissima velocità,, Di: “Stodei” SportFace.