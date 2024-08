LIVE Arnaldi-Svajda 6-3 0-1 US Open 2024 in DIRETTA | il secondo set si apre con l’americano capace di tenere il servizio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA-40 Funziona la prima e funziona il fatto di “stimolare” il dritto del, che sbaglia. 40-40 Disorientato l’azzurro che subisce il rovescio del rivale. Parità, ancora. A-40 Ace diche trova il modo di rimettersi in carreggiata. 40-40 Regalo del nastro che respinge il dritto lungo linea diannulla anche la seconda palla break. 30-40 Discesa a rete e chiusura proficua con lo smash. Annullata la prima palla break di questo game. 15-40 Due palle break per: doppio fallo perche spinge troppo col. 15-30 Oraprova a recuperare. 0-30 Altro punto per. 0-15 Non inizia bene questo game per. 0-1tiene ilin apertura diset. Orava al. 40-15 Dritto vincente di: una rarità per questa partita.