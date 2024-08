Le maniche staccate en pendant rinnovano in un attimo un classico dell’armadio estivo

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 27 agosto 2024) Non solo little black dress. Uno dei protagonisti assoluti2024 è stato senza dubbio il tubino bianco. Leggero, luminoso, fresco, è la variante estiva del suo parente stretto nero solitamente riservato ai mesi freddi. E anche adesso che la stagione calda sta volgendo al termine, non abbiamo smesso di aver voglia di indossarlo. Soprattutto perché sta benissimo con l’abbronzatura che ancora fa capolino sulla pelle. Se in vacanza lo abbiamo indossato quasi sempre con un paio di sandali e una borsa di paglia, tornate in città è arrivato il momento di cambiare. Rinnovandolo con qualche accessorio fuori dall’ordinario.