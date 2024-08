Ius Adulescens | tutti i giovani che vivono in Italia andrebbero aiutati

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 27 agosto 2024) La proposta di Forza, fortemente influenzata dal manifesto sui diritti sociali fatto qualche tempo fa da Marina Berlusconi, pone un tema molto serio per il futurono. È indubbio che siamo un paese vecchio, vecchissimo, in cui le nuove generazioni hanno pochissimo spazio ed opportunità . Parafrasando il film dei Fratelli Cohen l’è un paese per vecchi. I dati sull’occupazionele e sui neet, sono disperanti se confrontati con gli altri paesi occidentali. Inoltre tra dispersione scolastica e analfabetismo, sia di andata che di ritorno, risultiamo uno dei paesi a più basso tasso formativo.