Incidente ad Altedo impatto devastante tra auto e moto | gravissimo il centauro

(Di martedì 27 agosto 2024)(Bologna), 27 agosto 2024 - Paurosopoco dopo le 17 addi Malalbergo in corrispondenza dell’uscita dal casello dell’strada A13 Bologna Padova. Ad avere la peggio un 74enne, in sella ad una, che è stato investito da una macchina che sopraggiungeva. Ma torniamo alla dinamica per come è stata ricostruita dalla Locale di Baricella, Minerbio e Malalbergo subito intervenuta. Ladel 74enne andava daverso San Pietro in Casale, la macchina invece stava uscendo dallo svincolostradale die non avrebbe dato la precedenza al 74enne. L’è stato. Sul posto, oltre alla Locale per i rilievi, un equipaggio della Polstrada diche ha coordinato la viabilità. I sanitari sono arrivati con ambulanza emedica e il 74enne è stato trasportato in ospedale in codice di massima gravità.