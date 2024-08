Il burraco delle nonne non va in vacanza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Giungono in ordine sparso, ogni martedì sul far della sera, e salgono senza far rumore i ventuno scalini che portano al piano superiore del Dopolavoro ferroviario di Porretta Terme, dove si sfidano all’ultima chiusura. Sono le ragazze del, un gruppo supercollaudato di accanite giocatrici di età compresa tra i 60 e i 90 anni che dopo qualche cenno formale di saluto si scatenano tutte quante in una ’full immersion’ di parole quali "smazzate, pesca, monte degli scarti, pozzetti, pinelle, ventagli". Molte sono vedove e pensionate, tante sonoe forse c’è anche qualche bisnonna. Il gruppo, che si tiene in continuo contatto tramite una chat su WatsApp è aperto a tutti, anche a chi ha qualche disabilità che può serenamente giocare in carrozzina al piano terra.