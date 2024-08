Il 31 agosto ' pigiama party' nei magazzini Ikea del mondo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Il mese disi chiude con un grandeneiin Italia e nel. L'iniziativa, indetta per sabato 31, prevede la distribuzione di buoni sconto e la colazione gratuita a chi si presenterà in negozio vestito in abiti da sonno. L'obiettivo, spiega, è "celebrare l'importanza di un buon riposo". "Una recente ricerca del report Life at Home di- si legge in una nota - rivela che il 55% delle persone considera il sonno come l'attività più importante per il proprio benessere a casa". "Tuttavia - prosegue- numerosi studi dimostrano che un adulto su due dichiara di essere insoddisfatto del proprio sonno, il che influisce sul funzionamento quotidiano e sulle prestazioni lavorative". Per i bambini la giornata sarà ancora più speciale, con la colazione e il menù bimbi a pranzo gratuiti, oltre a iniziative dedicate.