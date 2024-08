I lampioni si rinnovano nel segno dell’efficienza Il piano per via Limitese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) Un’operazione da 90mila euro complessivi, da attuare con il contributo del Ministero dell’Interno, per rendere più efficiente e rinnovare l’illuminazione pubblica a Spicchio. E’ quanto propone il progetto esecutivo dell’opera che riguarderà via, approvato dal Comune di Vinci proprio pochi giorni fa. Ilprevede nel dettaglio la sostituzione dei corpi illuminanti per l’intera via e la completa demolizione degli ottoesistenti con la successiva installazione di nuovi pali e corpi illuminanti nel tratto restante di viache dall’incrocio con via di Vallemaggiore arriva a via Gramsci.