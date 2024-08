Gaza liberato un ostaggio rapito il 7 ottobre dopo 326 giorni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 27 agosto 2024) Un’operazione delle forze speciali israeliane ha portato al salvataggio di un, confermato oggi dall’Idf. Si tratta di Qaid Farhan al-Qadi, un uomo di 52 anni appartenente a una comunità beduina nei pressi di Rahat, nel sud di Israele. Al-Qadi era statoda Hamas il 7mentre lavorava come guardia in una fabbrica di imballaggio nel Kibbutz Magen e tenuto prigioniero per 326. L’operazione di salvataggio, guidata dall’unità d’élite Shayetet 13 della Marina israeliana e supportata dal Comando meridionale dell’Idf, dallo Shin Bet e dalla 162esima divisione dell’esercito, ha permesso di trovare l’vivo all’interno di un tunnel a. Al-Qadi è stato subito trasferito al Soroka Medical Center di Beersheba per controlli, e le sue condizioni di salute sembrano buone.