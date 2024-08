CovidZuckerberg si pente di essersi piegato a pressioni Casa Bianca

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 27 agosto 2024) Roma, 27 ago. (askanews) – Il proprietario di Meta Mark Zuckerberg si dice pentito dia quelle che lui definisce ‘’ dell’amministrazione Biden per “censurare” i contenuti su Facebook e Instagram durante la pandemia di coronavirus. In una lettera inviata al presidente di una commissione della Camera degli Stati Uniti, l’imprenditore ha detto che parte del materiale, tra cui umorismo e satira, è stato rimosso nel 2021 sotto la pressione di alti funzionari. Lo riporta la Bbc. Laha difeso le sue azioni, sottolineando di aver incoraggiato “azioni responsabili per proteggere la salute e la sicurezza pubblica”.