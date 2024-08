Contro la Xylella che distrugge gli olivi in Puglia una nuova arma a base di nanoparticelle di argento

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 27 agosto 2024) Si chiama Argirium SUNc e si propone come un nuovo alleato di ricercatori e agricoltori nella lotta alle patologie batteriche di alcune piante come per esempiolaFastidiosa che ormai da anni colpisce gli ulivi in molte zone della. Il nuovo materiale è stato caratterizzato e sintetizzato lo scorso anno nei laboratori dell’Università degli Studi Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara da una equipe di ricercatori coordinata dal dottor Luca Scotti che da anni si occupa di nuovi materiali e che svolge la sua attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche dell’Ateneo. Una scoperta, di cui ora si attendono i risultati delle sperimentazioni in campo, in grado di agire efficacemente su molti patogeni sia batterici che fungini. Ulivi colpiti da-nel Salento.