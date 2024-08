Casting a Lucca per la fiction Rai L' altro ispettore con Vassallo e Bocci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) Firenze, 27 agosto 2024 – Un’occasione da non perdere per gli aspiranti attori. Mercoledì 28 agosto si terrà auna prima giornata diper la selezione di figurazioni speciali per laRai 'L'’ con Alessioe Cesare. Continuano infatti, sotto la supervisione dell'assessore Remo Santini e dell'ufficio turismo del Comune di, le fasi di organizzazione e i sopralluoghi in centro storico della produzione Anele per questache affronterà il tema delle morti bianche, con un cast di primo piano a livello nazionale, si spiega in una nota. L'inizio delle riprese è previsto per la stagione autunnale e in questa fase si lavora agli aspetti scenografici, logistici e organizzativi. La produzione Anele e Raihanno inoltre indetto una prima giornata diproprio aper la selezione di figurazioni speciali.