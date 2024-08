Calciomercato Bologna colpo sulla fascia | arriva l’ex Juventus Iling Jr

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 27 agosto 2024) “IlFC 1909 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025 dall’Aston Villa Fc il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Samuel-Junior“. Lo scrive ilin una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito. “Quarto calciatore britannico della storia del Club, è un esterno offensivo mancino in grado di giocare indifferentemente su entrambe le corsie. Estremamente veloce, esplosivo, dotato di una potente accelerazione palla al piede e abile nel dribbling in piena corsa, sa creare la superiorità numerica e ha buone capacità balistiche che gli permettono di essere pericoloso dalla media distanza. Di notevoli doti atletiche ed aerobiche, il suo stile di gioco è fatto di continui strappi e uno contro uno, giocate che lo portano spesso in prossimità dell’area avversaria, dove riesce ad essere incisivo anche in fase di assist”.