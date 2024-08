Un Posto al Sole anticipazioni dal 26 al 30 agosto 2024 | Clara sul punto di partorire

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 26 agosto 2024) Dopo le due settimane di pausa, ritornano su Rai3 le puntate inedite di Unal. Al centro della scena la giovane, che sarà suldi. Lieto evento che però rischierà di essere minato dagli uomini di Torrente, in cerca della donna e del marito Eduardo. Maggiori info nelleche seguono. Unalè in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai3 e in streaming in diretta e in replica on demand su Rai Play. Unal: le trame degli episodi da lunedì 26 a venerdì 30UPAS, trama lunedì 26: Ferri comincia a interessarsi alla gestione della radio In attesa che Marina ritorni a Palazzo, Ferri comincia a interessarsi in prima persona alla gestione della radio e chiede un incontro a Michele che però, visto il loro recente confronto-scontro, si accinge a viverlo con una certa apprensione.