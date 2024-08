Tassa del 100% sulle cinesi | è appena scoppiata la guerra mondiale delle auto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ha annunciato che il Paese è pronto a imporre nuovi dazi sui veicoli elettrici, l'alluminio e l'acciaio di produzione cinese. Lo riferiscono alcuni media, secondo cui il governo di Ottawa intende annunciare un'imposta delelettriche di produzione cinese e del 25% sull'acciaio e sull'alluminio. Le tariffe arrivano poco più di un mese dopo che il Canada ha aperto una consultazione pubblica di 30 giorni sui veicoli elettricie sui prodotti correlati, allineandosi agli Stati Uniti e all'Unione europea. "Penso che tutti noi sappiamo che la Cina non sta giocando secondo le stesse regole", ha detto Trudeau. E ha aggiunto: "L'aspetto importante è che lo stiamo facendo in linea e in parallelo con le altre economie del mondo".