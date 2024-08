Sceglie i più grandi della musica Sanremo 2025 fuori i nomi dei 24 cantanti big

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

Spettacolare indiscrezione su. Infatti, a meno di cinque mesi dal Festival è stato svelato il presunto cast deibig scelti da Carlo Conti. Ovviamente c'è tempo per apporre delle modifiche o per ipotetici dietrofront, ma per la prima volta abbiamo una lista dei 24 artisti che potrebbero salire sul palco dell'Ariston e sbalordire tutto il pubblico. Asi preannuncia l'arrivo dibig straordinari e l'obiettivo del conduttore e direttore artistico sarebbe quello di ottenere ascolti tv importantissimi. Tenuto conto deiche stanno circolando, non sarebbe nemmeno da escludere che le canzoni proposte in gara possano diventare i tormentoni dell'estate dell'anno prossimo.