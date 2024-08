Sant’Alessandro la messa in Duomo Il vescovo Beschi | Giustizia è anche salvaguardia della dignità della persona in carcere

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 26 agosto 2024) Bergamo. Al via le celebrazioni per la festa del Patrono di Bergamo,. In mattinata si è svolta la la funzione in, in Città Alta. A presenziare laildi Bergamo, monsignor Francescoinsieme ai concelebranti monsignori Rudelli, Malvestiti, Gervasoni, Mazza, Assolari, Fuffinoni, Paganelli, Marisi. L’atto d’apertura per una delle giornate più importanti per la città di Bergamo che ha risposto presente: molti i fedeli che hanno riempito i banchi del, ma moltele autorità religiose civili e militari che hanno partecipato alla funzione. Dopo i ringraziamenti ai presenti, ilha voluto ricordare l’ordinazione di monsignor Bonazzi, oggi Nunzio apostolico in Albania, avvenuta proprio in cattedrale 25 anni fa.