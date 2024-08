Pronto soccorso di Piedimonte Matese 10 ore di attesa la risposta dell’infermiere sindacalista

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 26 agosto 2024). Egregio Antonio Casapulla, in qualità di Segretario Provinciale della UIL FPL e di Infermiere presso ildell’Ospedale di, mi sento in dovere di rispondere all’articolo da Lei recentemente pubblicato, che muove accuse gravi riguardo alla qualità dei servizi offerti e al comportamento dei lavoratori, descrivendo in modo negativo il nostro. Pur rispettando il diritto di cronaca e di critica, desidero precisare alcuni aspetti fondamentali che, a mio avviso, sono stati trascurati. L’Ospedale dinon è affatto una struttura mediocre, come suggerito nell’articolo. Al contrario, esso rappresenta un presidio sanitario che, nonostante operi in un contesto complesso e con risorse limitate, riesce a fornire un’assistenza sanitaria efficace e di qualità a una vasta popolazione.