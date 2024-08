Povia | ecco perché è sbagliato impedirgli di cantare a Nichelino

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 26 agosto 2024) La notizia è chesi sarebbe dovuto esibire a, in provincia di Torino, ma il sindaco Giampiero Tolardo ha deciso di cancellare la sua esibizione, già contrattualizzata,l’artista «più volte ha manifestato posizioni no vax, omofobe e contro l’aborto: quanto di più lontano dai valori della democrazia che la nostra comunità incarna». Leggi anche:: omofobia, sessismo e maschilismo in una sola frase Ammetto che, d’istinto, appreso il fatto, ho pensato “Ogni tanto una buona notizia”, ma era – evidentemente – un pensiero semplicistico e superficiale, determinato dal fatto che ogni mia idea, in fatto di diritti civili, sia diametralmente opposta a quella di, concerto annullato a: è giusto? È giusto, quindi, impedire a un cantante di fare il proprio lavoro per le idee che ha? No.