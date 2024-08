Osimhen-PSG | offerta imminente La richiesta di De laurentiis – REPUBBLICA

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 26 agosto 2024) PSG pronto all’last-minute per, secondo La. Al-Ahli offre 70 milioni ma Victor vuole l’Europa Il futuro di Victortiene banco in casa Napoli. Con l’arrivo di Lukaku, l’addio del nigeriano sembra sempre più probabile, nonostante le parole del suo agente Roberto Calenda: “è un giocatore del Napoli, con contratto rinnovato recentemente con reciproca soddisfazione. Quando ci sono state offerte importanti abbiamo sempre accettato le decisioni del club. Ma non è un pacco da spedire lontano, ha ancora tanto da dare in Europa”. Secondo, la situazione è in evoluzione: “Chelsea, Psg, Al Ahli le squadre pronte e prendere il calciatore. Difficilmente Aurelio Deavrà i 100 milioni richiesti.