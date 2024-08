L’Inter ritrova una componente della seconda stella | la sfrutti E completi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 agosto 2024)non ha avuto un’estate facile, ma quest’ultima settimana (di mercato e primasosta) può risistemare tante cose. E riportare la squadra di Inzaghi in una situazione più tranquilla. IL POTEREVITTORIA – Il 2-0 di sabato sera delcontro il Lecce ha avuto un grande effetto: tranquillizzare l’ambiente. Le tante (e per certi versi giuste) critiche per quanto visto col Genoa nove giorni fa sono sparite, complice la convincente vittoria all’esordio al Meazza e ilto entusiasmo. Un successo, peraltro, arrivato senza Lautaro Martinez: poter essere così impattanti anche senza capitano e miglior realizzatore è un indicatore di come ci siano buone possibilità di reggere anche nella difficoltà, leggasi alla voce tanti (troppi) infortuni. Magari a patto di sistemare quello che manca dal mercato.