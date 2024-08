Io da studente a imprenditore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ormai sono conosciuti come ’The Vasilis’, al Mercato Albani. Vasileios Katsigiannis (foto) e Vasileios Zoidis, rispettivamente 32 e 42 anni, hanno preso un box qualche mese fa ed è già diventato un culto per gli amanti della cucina greca, perché hanno saputo declinarla in un nuovo formato che mancava in città: il cibo di strada. Ma arrivano in Bolognina, dove presto si amplieranno anche nel box accanto con altri coperti ‘indoor’ (quello dove c’era il caseificio Morandi), forti di una grande esperienza maturata in un frequentato ristorante greco della zona universitaria. "Abbiamo pensato di fare una cosa piccola – racconta Vasileios Katsigiannis, nato ad Atene, cresciuto nel Peloponneso e arrivato a Bologna nel 2015 per studiare Biologia – e siamo stati fortunati a trovare il posto al mercato".