Il Bologna torna sulla terra Dominato e travolto 0-3 a Napoli Stavolta è buio totale al ’Maradona’

(Di lunedì 26 agosto 2024) Scurdammoce ’o passato. Ilche, appena tre mesi fa, al ‘Maradona’ toccava la Champions con un dito, ieri sera, sotto lo stesso cielo, si riscopre umano, fragile.con i piedi per. Ed è una caduta rovinosa. Calma: il tre a zero incassato non è una sentenza, semmai una presa di coscienza. Qui a maggio c’era un solo Calafiori di differenza rispetto a ieri, è vero, perché Zirkzee e Ferguson erano infortunati. Ma un conto è prescindere da quei tre qualche partita, un altro è dover fare a meno di due terzi di quell’arsenale per tutta la stagione. Morale: Vincenzo Italiano ha un altrotra le mani. Se meno forte, lo dirà la stagione. Al nuovo tecnico servono tempo e un rinforzo in difesa, il reparto dove asi è vista maggiormente la distanza dai fasti del recente passato.