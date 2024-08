Gratta e vinci prova di resistenza | è durata 24 ore

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 26 agosto 2024), la pazienza e la costanza, alla lunga, vengono sempre premiate: record di, nessuno ce l’avrebbe fatta. Non ci stupisce affatto, che la maggior parte delle persone che scopre di aver vinto alla Lotteria ci metta un po’ prima di realizzare cosa effettivamente sia accaduto. È del tutto comprensibile, del resto, che i giocatori baciati dalla fortuna manifestino una certa incredulità rispetto ad una notizia che, inutile negarlo, ti stravolge la vita per sempre. Il100X costa 10 euro (AnsaFoto) – Ilveggente.itQuesto è accaduto, nei giorni scorsi, ad una pensionata che vive in proa di Bergamo, più precisamente a San Pellegrino Terme. Si è recata presso la tabaccheria a lei più vicina e ha comprato, come altre volte aveva già fatto in passato, un