E’ ormai estinto il ghiacciaio di Flua sul Monte Rosa Lo dice Legambiente

(Di lunedì 26 agosto 2024) Sul versante sud del, la seconda vetta più alta delle Alpi, ildi. Non c’è più. Se nella metà dell’800 la sua superficie era di circa 80 ettari, ossia grande quanto 112 campi di calcio, oggi ildiè solo un mare di rocce e detriti. Qua e là si intravedono piccoli cumuli di neve frutto delle ultime nevicate tardive della primavera 2024. A causa delle alte temperature che caratterizzano la crisi climatica in atto è questo il destino a cui i ghiacciai alpini con quote massime al di sotto dei 3500 metri andranno incontro dal 2050 in avanti; tra questi ci saranno anche ildell’Adamello e quello della Marmolada.