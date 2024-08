Di Lorenzo | Con Conte crescermo tanto come singoli e come squadra

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 26 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“E’ stata una estate particolare. Si è scatenata una città che ci era rimasta male per la situazione che si era creata, perchè si ama. I napoletani mi trasmettono questo amore e io cerco di ricambiarlo sempre in campo, devoa loro, è stato emozionante fare gol, in casa, davanti a questa gente che mi vuole bene”. Lo ha detto il capitano del Napoli Giovanni Dia Dazn dopo la vittoria sul Bologna propiziata dal suo gol del vantaggio. Ditornando sulla sua intenzione di lasciare Napoli e poi la volontà tornata nel restare ha detto: “Il misterè stato subito sincero con me, ho apprezzato tantissimo le sue parole, lavoriamo insieme da poco ma sono sicuro che con lui cresceremo, siamonti di averlonostro allenatore e cercheremo di dare il massimo in ogni partita”.