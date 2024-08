Darren Cahill | La separazione da Naldi e Ferrara è stata traumatica Sinner può fare bene a New York

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 agosto 2024) Dopo la lunga intervista concessa a ESPN da Jannik, ancheè intervenuto ai microfoni dell’emittente televisiva statunitense in uno degli ultimi appuntamenti di approfondimento in vista degli US Open 2024. L’australiano, in quanto allenatore del numero 1 ATP insieme a Simone Vagnozzi, ha commentato nuovamente la vicenda doping che ha travolto il tennista italiano nei mesi scorsi fino alla recente notizia dell’assoluzione. Il 58enne aussie ha fatto inoltre il punto della situazione dopo il licenziamento di Giacomoe Umberto, fisioterapista e preparatore atletico dell’altoatesino: “Jannik ha deciso di prendersi un po’ di spazio da ciò che gli è successo negli ultimi mesi, quindinon fanno più parte del team. Qui abbiamo un osteopata che fa parte del team da molto tempo, anche se non fa molte settimane in viaggio per il circuito.