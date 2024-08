Cpi Italia il comunicato e la risposta ferma alle accuse su Acca Larenzia

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di lunedì 26 agosto 2024) Roma, 26 ago – Casapound risponde con fermezza, tramite un, all’ultima, incredibile “inchiesta” proveniente dalla stampa mainstream di sinistra: l’argomento è ancora, ancora una volta. Un polverone inutile tirato su sia dal Pd che dagli “amici” Carlo De Benedetti, i giornali da lui stesso controllati (come Domani), o generosamente finanziati ai “bei tempi” (la Repubblica). Pubblichiamo ildel movimento emesso stamattina. Casapound, ilrisponde” suCasaPound, paradossali attacchi da Pd e De Benedetti: spieghino piuttosto finanziamenti milionari, truffe e malaffare con fondi pubblici Roma, 26 agosto – “Ormai non passa giorno che i giornali di De Benedetti o del gruppo Gedi, fino a qualche anno fa di proprietà della tessera numero uno del Pd, non puntino il dito su di noi.