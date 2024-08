Cavolo che idea | 7 segreti della nonna da mettere subito in pratica ti stupirai dei risultati

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di lunedì 26 agosto 2024) Sono 7 ipoco conosciuti ma davvero utili e risolvono tantissimi problemi: dalla macchia di rossetto al, isono stupefacenti. Setteper eliminare le macchie di rossetto senza detersivi aggressivi; l’aglio per separare il tuorlo e l’albume; l’assorbi-odori quotidiano; acque e sale per salvare le pentole; come sbiancare la tazzina; come spolverare le zanzariere e infine,che. Sono 7 idain: dal rossetto al. Idee strepitose (Informazioneoggi.it)Il primo dei 7: via il rossetto con la schiuma da barba. Se i vostri vestiti si sono macchiati con il rossetto, non disperate, basta applicare sulla zona una noce di schiuma da barba. Attendere dieci minuti ed eliminare il tutto con una spugnetta. La macchia sarà sparita. Il trucco semplice che non rovina gli abiti.