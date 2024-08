Castro fallisce la prova del nove Lucumi un rientro da brividi Skorupski quasi incolpevole

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024)6 Attento sulle incursioni azzurre fino al minuto fatale (47’) in cui Di Lorenzo lo fa secco. Poche colpe sugli altri due gol. Posch 5 Gli tocca di nuovo Kvara, colui che due stagioni fa al Maradona lo ‘battezzo’ terzino. Il cliente è scomodissimo, ma il nazionale austriaco dà la sensazione di essere spesso fuori posizione. Beukema 5 Soffre le accelerazioni degli attaccanti di Conte: qualche toppa la mette ma non è Superman. E, quando il Napoli verticalizza, traballa come tutta la linea di difesa. Nel dubbio mette il piedino sul 2-0 di Kvara. Erlic sv Due svarioni iniziali e poi il crac muscolare che lo spedisce fuori dalla contesa già dopo 18 minuti. Lykogiannis 5 Va in sofferenza su Politano e, più in generale, ogni volta che dalla sua parte affondano o si accentrano. A sua parziale discolpa la fase difensiva di Ndoye, nel primo tempo non pervenuta.