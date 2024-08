Borsa | Europa in calo anche con gli Usa vicini ai massimi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Le Borse insembrano volersi prendere una pausa e per ora non inseguono Wall Street che pure ha aperto in rialzo. Londra è chiusa e gli scambi si concentrano su Parigi (+0,17%), Francoforte (-0,15%), Milano (-0,15%), Madrid (-0,24%) e gli investitori, commentano gli operatori, "stanno girando i portafogli". A Piazza Affari bene Tenaris (+2,17%), Tim (+2,06%) ed Eni (+1,55%) ma non basta a contrastare ildelle bcon Intesa (-0,3%), Unicredit (-0,4%), Mediobanca (-0,4%).