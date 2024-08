Bergonzi sicuro | Gaspar-Thuram rigore netto Bravo l’arbitro!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 agosto 2024) Dalla Domenica Sportiva sulla Rai arriva la moviola dell’ex arbitro di Serie A Mauro: ecco il suo pensiero sul calcio disubito da Marcusin Inter-Lecce. MOVIOLA – L’Inter ha vinto contro il Lecce con il risultato di 2-0 e ha convinto dopo il deludente pari di una settimana fa. Prima Matteo Darmian poi Marcushanno chiuso un match mai in discussione a San Siro. Mauro, ex arbitro di Serie A, ha fatto la moviola, molto breve perché riempita da un solo episodio a favore nerazzurro: «Cross dalla destra, contrastoindica il dischetto. Giusta la scelta tecnica, c’è il fallo.capisce subito, il giocatore del Lecce non guarda mai il pallone ed è preoccupato chenon prenda il pallone. Bravissimo, ne sentiremo parlare: alto Football Understanding in questa azione».