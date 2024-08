Barcellona dalla Spagna | Flick si oppone al ritorno di Neymar e dà l’ok per Chiesa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ultimi giorni di mercato con ilancora alla ricerca di un attaccante esterno: sfumato Nico Williams, secondo quanto riporta la stampa catalana si sarebbe fatto avanti ancheper un clamorosoal quale Hansisi sarebbe opposto. Invece, il tecnico tedesco avrebbe datoper Federico, per un’operazione che potrebbe chiudersi per 10-15 milioni di euro. Ma il club catalano non reputa l’italiano una prima scelta e prende tempo per valutare eventuali altre piste, come quella che porta a Rafael Leao del Milan, che pochi giorni fa Giorgio Furlani ha dichiarato incedibile. Nel frattempo, ilcontinua a lavorare in uscita: dopo quella di Vitor Roque al Real Betis è arrivata anche quella di Clement Lenglet all’Atletico Madrid con la formula del prestito secco.