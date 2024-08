Atalanta Gasperini | Rispetto a giugno abbiamo 13 giocatori in meno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 agosto 2024) “La squadra è questa da tempo.ci sono 13in, sono tantissimi. Nonostante questofatto con il Real Madrid e queste due di campionato delle buone partite. Se sono soddisfatto del mercato? Venerdì poi ve lo dirò”. Queste le parole dell’allenatore dell’, Gian Piero, nella conferenza stampa post partita dopo la sconfitta subita in rimonta con il Torino per 2-1. Panchina corta perche ha dovuto buttare nella mischia i giovani Cassa e Manzoni: “In questo momento possiamo fare solo così in attacco,a due mesi fa è rimasto il solo De Ketelaere. Mi preoccupa dover giocare la Champions League o tutte le partite che dobbiamo giocare, ma come sempre affronteremo una squadra per volta con lo spirito di queste partite”.