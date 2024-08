Venezia pronta stupire il mondo parata di divi e divine per la Mostra del Cinema I grandi registi in concorso e le sorprese La madrina è Sveva Alviti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) È tutto pronto per alla 81esima edizione delladeldiche prende ufficialmente il via il 28 agosto. Un festival dainumeri, con decine di stelle ee film attesissimi. In Laguna sono attesi Brad Pitt, George Clooney, Daniel Craig, Jude Law, Angelina Jolie, Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Nicole Kidman, Michael Keaton, Winona Rider, Tim Burton, Monica Bellucci, Jenna Ortega e Cate Blanchett. E iitaliani Alba Rohrwacher, Alessandro Borghi, Barbara Ronchi, Toni Servillo, Elio Germano, Luca Marinelli e Luca Guadagnino.dine insomma.