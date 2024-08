Taremi | Io all’Inter per dare il mio contributo in avanti tante stelle!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 agosto 2024)ieri ha giocato la sua prima partita da titolare con la maglia dell’Inter, esordendo anche a San Siro. L’iraniano ha le idee chiare.– Mehdiieri ha siglato il suo primo assist con la maglia nerazzurra, spizzando sul cross di Dimarco e propiziando la rete del momentaneo 1-0 di Matteo Darmian. Le sue parole a Sky Sport: «Non è certo facile giocare in un grande club come l’Inter, io devo fare il massimo ogni giorno per aiutare eun mioalla squadra. Non importa chi gioca, quici sono grandi, da Lautaro Martinez, Thuram, Arnautovic e Correa. Abbiamo un grande parco attaccanti e io sono qui peril mio».