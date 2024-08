Nonna a soli 33 anni la felicità di Giusy | Rivivo una grande bellissima emozione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) Arcola (La Spezia), 25 agosto 2024 – Baby: a33Platania tiene tra le braccia, commossa e con soddisfazione, la nipotina Elodi, chiamata come la cantante ma senza la ’e’ finale. Un batuffolo di 3,3 kg di pura. Il ’regalo’ della figlia Anjeli, 18, che ha partorito alle 5.35 della mattina di venerdì all’ospedale di Spezia. Giovane la, che abita alle pianazze di Arcola, giovanissima la mamma. Una storia che si ripete e che fa vivere le stesse emozioni di 18fa, quandoaveva tra i 14 e 15e scoprì di essere incinta. "Ero in gita in Lussemburgo – racconta – avevo da poco finito la terza media. Avevo sempre la nausea, pensavo che mi avesse dato noia il cibo".