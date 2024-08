Motocross Gajser completa la doppietta in Svizzera e allunga nel Mondiale MXGP

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) Timbissa il successo di gara-1 e si impone anche nella seconda manche del Gran Premio di2024, quartultimo round stagionale delclasse. Sul fango di Frauenfeld (pista durissima fisicamente dopo la pioggia caduta nella notte) lo sloveno della Honda hato una domenica da sogno, potenzialmente decisiva per la conquista del sesto titolo iridato in carriera (il quinto in top class). A differenza di gara-1,ha dovuto costruire la sua vittoria a suon di sorpassi dopo una partenza opaca regalando spettacolo e prendendo il comando delle operazioni al dodicesimo giro. Inutile e troppo tardivo il tentativo di rimonta dell’olandese Jeffrey Herlings, penalizzato nuovamente da uno start disastroso ma capace di risalire comunque fino al secondo posto con la sua KTM.