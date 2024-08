McTominay al Napoli arrivato il sì che aspettava Manna | manca solo l’annuncio ufficiale

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 25 agosto 2024) Finalmente èil sì che tantoper l’operazione dial, di seguito è riportato tutto ciò cheper chiudere l’affare.no pochi giorni alla fine della finestra del calciomercato estivo e ilha intenzioni di fare sul serio per poter completare al meglio la squadra di Antonio Conte e regalargli una rosa che sia all’altezza delle sue aspettative e di quelle di tutti i tifosi. L’obiettivo fondamentale è quello di riportare ilin alto, dopo una stagione difficile. La società, quindi, lavorerà sia sul mercato in entrata, ma anche quello in uscita dove sono molteplici ormai gli affari in dirittura come per esempio Walid Cheddira che volerà in Spagna all’Espanyol e l’uscita di Alessio Zerbin. L’esordio in Serie A, però, ha deluso le aspettative. Infatti, la squadra Partenopea ha perso per 3 a 0 contro il Verona.