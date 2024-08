Lazio-Inter Primavera 3-2 pagelle | Bovo disastro 4 5! Calligaris 5

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 agosto 2024) L’perde per 3-2 in rimonta contro laallo stadio Mirko Fersini di Formello.è uned è il peggiore in campo, lo accompagna. Ledel match.5: Il tiro di Balde non è irresistibile, eppure non riesce a parare e si fa beffare dalla palla che gli rimbalza a pochi metri dalla porta. Non può fare nulla sugli altri due gol avversari.– DIFESA Aidoo 6: Come alla prima giornata è uno dei migliori in campo al primo tempo. Arriva spesso nell’area avversaria con la palla tra i piedi, poi mette il gioiello di destro per il tiro al volo di Motta. Si perde Serra sul gol del 2-2. Garonetti 5.5: D’Agostini tira da solo in area di rigore nonostante sia girato. Non proprio la migliore delle marcature. Alexiou 5.5: Non è proprio al massimo della forma, il suo fisico richiede più tempo per entrare in condizione.