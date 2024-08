Inter-Lecce le pagelle | Mkhitaryan 55! Darmian e la corsa da ventenne – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 agosto 2024)si è conclusa con il punteggio di 2-0 a favore dei nerazzurri. Rimandato Henrikh, a causa di qualche errore nei passaggi offensivi. Benissimo Matteo, il jolly dell’. Di seguito lesecondo TuttoSport.– L’ha battuto il, nella sua seconda sfida di campionato nonché prima della stagione a San Siro, con il punteggio di 2-0. Il primo a timbrare il cartellino è stato Matteo, grazie a uno stacco decisivo effettuato quando era totalmente indisturbato in area di rigore. Elogi per l’italiano da parte di TuttoSport, che gli attribuisce il voto più alto in pagella di 7,5, etichettandolo come colui che sa scattare come une compiere diagonali precise.