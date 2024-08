Incendio a Roma sulla Tuscolana rischio esplosioni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 25 agosto 2024) Nel primo pomeriggio di domenica 25 agosto, un nuovoha richiesto un massiccio intervento dei vigili del fuoco a, precisamente in via Ciamarra, nel quartiere Tuscolano, nella parte est della città . L’allarme è scattato intorno alle ore 15, quando quattro squadre dei vigili del fuoco sono state chiamate a intervenire per contenere le fiamme che si erano propagate rapidamente. Secondo le prime ricostruzioni, l’è divampato in una delle baracche presenti nella zona. Le fiamme si sono diffuse velocemente alle strutture circostanti, complici il vento e la natura precaria degli edifici. Fortunatamente, non ci sono state vittime o feriti, ma le operazioni dei vigili del fuoco sono state delicate e complesse. Durante l’intervento, particolare attenzione è stata rivolta alla presenza di bombole di GPL nell’area interessata dal rogo.