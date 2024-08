Impresa dell' Empoli all' Olimpico Roma ko per 2-1 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 25 agosto 2024) AGI - L'fa l'e batte 2-1 laall'. A segno per i toscani Gyasi e Colombo (dal dischetto). Con Dybala in campo da titolare, dopo il no all'offerta'Al-Qadisiyya, la festa per la Joya viene rovinata da un buon, dai tre legni colpiti dai giallorossi e dal possibile rigore non concesso nel finale dall'arbitro per fallo sul neo entrato Shomurodov, che poco prima aveva siglato il gol'1-2. Per i capitolini è la prima sconfitta stagionale, all'esordio in casa: ora sono inchiodati a un punto in classifica e in vista c'è la sfida esterna con la Juventus. Nel primo turno di campionato laera stata la miglior squadra per recuperi offensivi in generale (15) e per possessi recuperati nel terzo finale di campo (11). Stasera però la pressione giallorossa non è efficace, come non lo è la circolazione palla. La partenza è da incubo per i padroni di casa.