F1 Carlos Sainz | Una gara che ci conforta McLaren avanti A Monza in lotta con gli altri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) Unaconsistente e in rimonta pere la Ferrari. Ieri la Rossa sembrava dispersa a Zandvoort (Paesi Bassi), quindicesima tappa del Mondiale 2024 di F1. In particolare, lo spagnolo non era andato oltre l’undicesimo posto nelle qualifiche, pagando sia la poca prestazione offerta dalla vettura che i problemi di affidabilità (avaria al cambio) che avevano reso impossibile una preparazione adeguata al time-attack. Quest’oggi, però, la Rossa ha avuto un comportamento convincente e l’iberico è riuscito a concludere in quinta posizione, rendendosi protagonista di tanti sorpassi, tra cui uno spettacolare all’esterno, percorrendo curva-1, nei confronti del messicano Sergio Perez (Red Bull). “Dopo le qualifiche eravamo tutti delusi, ma per valutare un week end bisogna sempre aspettare la