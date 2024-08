Dottoressa di guardia medica aggredita a Maruggio Taranto | Minacciata di morte e strattonata Torno solo con un vigilante

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024)), 25 agosto 2024 – Lanel turno di notte da), tra il 17 e il 18 agosto, ha 32 anni e una richiesta precisa: “a fare quel turnose mi garantiscono protezione. Serve un, la notte”. Prima di Ferragosto era toccato a una collega 37enne a Minervino di Lecce. Larisponde al telefono a Quotidiano.net da casa. Chiede di mantenere l’anonimato., come sta? "I primi giorni ero choccata, oggi provo molta rabbia. Non è giusto subire questo, non è giusto per noi donne ma non è giusto per nessuno. Ho appena saputo che un collega delladi Avetrana è stato aggredito, quest’estate. Sicuramente noi donne rischiamo di più perché facciamo meno paura. Ma tutti quanti siamo sottoposti a questa violenza”. Subito dopo ha detto: non cipiù.