Brie Garcia ammette di sentirsi combattuta riguardo al ritiro di Bryan Danielson | Non so se voglio vedere la fine di tutto questo per lui

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 25 agosto 2024) L’ex Superstar della WWE,(meglio conosciuta comeBella), ha condiviso la sua sincera opinionea un possibiledi, marito della. L’ex Danielsi appresta a sfidare Swerve Strickland per il titolo AEW World Championship durante AEW All In. Il 43enne ha anche annunciato che appenderà gli stivali al chiodo se non riuscirà a vincereimportante match. Il veterano aveva già dichiarato che si ritirerà come performer a tempo pieno nel 2024. Durante la sua apparizione in AEW Close Up con Renee Paquette, prima del match cruciale di, ha ricordato di essersi innamorata diproprio per il suo amore e la sua passione per il wrestling professionistico. Ha rivelato che spesso i due discutono delle storyline nel wrestling.